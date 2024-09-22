У Туреччині відмовились відновлювати роботу платіжної системи «Мир»

Влада Туреччини не обговорює відновлення роботи в країні російської платіжної системи «Мир». Про це повідомляє The Moscow Times.

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Держбанки Туреччини досі не отримали жодних вказівок щодо розв'язання проблем із банківськими переказами між Туреччиною і росією.

Повідомляється, що карти «Мир» приймали п'ять турецьких банків, але вони припинили їхнє обслуговування через загрозу вторинних санкцій.

З початку 2024 року турецькі банки стали відмовлятися працювати з платежами з росії. Російська влада намагалася домовитися з Анкарою, проте на початок осені майже всі банки Туреччини вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних із росією і Білоруссю.

Кредитні організації намагаються убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень і санкцій. Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, у країні залишився єдиний банк — Emlak Katılım. Він здійснює платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах і євро багато турецьких банків відразу блокують.