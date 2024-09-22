Кількість біженців у Німеччині сягнула максимуму: третина з них — українці

У Німеччині проживає майже 3,5 млн біженців, що є історичним максимумом для країни. Про це йдеться в даних Центрального реєстру іноземців Німеччини, передає Європейська правда.

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На кінець першого півріччя 2024 року в Німеччині проживало близько 3,48 млн біженців, що приблизно на 60 тис. більше, ніж наприкінці 2023 року, і більше, ніж будь-коли з 1950-х років.

Йдеться про всіх людей, які шукають захисту в Німеччині з гуманітарних причин, незалежно від їхнього поточного статусу, зокрема, і про тих, хто надалі підлягає депортації — це понад 200 тис. осіб.

З цієї кількості близько 1,18 млн — це українські біженці. Порівняно з кінцем 2023 року їхня кількість зросла приблизно на 45 тис.

Водночас кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року — на 15 760 осіб більше.