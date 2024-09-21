Золото вкотре оновило історичний максимум

Котирування грудневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex під час сесії в п'ятницю оновили історичний максимум. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Останнього робочого дня тижня ціна контракту сягала рекордних $2644,9 за унцію, проте на 18:35 відкотилася до $2641,2 за унцію, що на 1% вище за значення на кінець попередньої сесії.

«Бики» на ринку дорогоцінних металів радіють після агресивного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою", — пише аналітик Джим Вайкофф на сайті трейдингової компанії Kitco.

Федрезерв зменшив базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів (б. п.) за підсумками засідання в середу — до 4,75−5% річних. Зниження стало першим з березня 2020 року й рекордним з 2008 року.

З початку поточного року золото подорожчало на 22%.