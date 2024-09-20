Офіційний курс долара зменшиться за вихідні. У понеділок 23 вересня іноземна валюта подешевшає на 10 копійок. Євро подешевшає на 9 копійок. Про це свідчить офіційний курс НБУ.
20 вересня 2024, 19:11
Нацбанк трохи посилив гривню: офіційний курс на понеділок
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Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
- 1 долар США — 41,34 грн (41,44 грн станом на 20 вересня);
- 1 євро — 46,14 грн (46,23 грн станом на 20 вересня).
Джерело: Мінфін
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