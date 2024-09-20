До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро впало на 10 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
20 вересня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 20 вересня: євро трохи подешевшало на міжбанку
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Відкриття 20 вересня
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Закриття 20 вересня
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Зміни
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41,31/41,34
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41,30/41,32
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1/2
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46,17/46,20
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46,07/46,08
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10/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,75 грн. Євро купують за 45,95 грн, а продають за 46,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,73, євро — 46,50−46,62 грн.
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Джерело: Мінфін
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