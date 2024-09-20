Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike вирішив змінити генерального директора Джона Донах’ю. Про це повідомляє пресслужба Nike.
20 вересня 2024, 15:12
Компанія Nike звільнила CEO за слабкі продажі
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Новин гендиректором стане Еліотт Гілл, який працював у компанії 32 роки й обіймав посаду президента з питань споживачів та ринку, але у 2020 році пішов на пенсію.
З 14 жовтня Гілл замінить Джона Донах’ю, який залишиться консультантом Nike, щоб забезпечити плавний перехід до 31 січня 2025 року.
Донах’ю очолив Nike на початку 2020 року, під його керівництвом у компанії відбулися значні зміни, які не завжди були вдалими. Зокрема, Nike став менше покладатися на партнерство з великими роздрібними мережами, що призвело до скорочення її частки ринку.
У червні компанія відзвітувала про падіння квартальних продажів на 2% до 12,6 млрд дол.
Джерело: Мінфін
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