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20 вересня 2024, 14:14

У Данії виставили на аукціон монети 15 століття, які магнат-власник заповів продати через 100 років

У Данії на аукціоні продали частину колекції монет Ларса Еміля Брууна, яка була захована на 100 років, згідно з заповітом. Під час торгів, які тривали близько восьми годин, було продано 286 лотів на загальну суму 14,8 мільйона євро. Про це пише CNN.

У Данії на аукціоні продали частину колекції монет Ларса Еміля Брууна, яка була захована на 100 років, згідно з заповітом.

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Заповіт данського магната з виробництва масла містив цікавий пункт: його величезна колекція монет, банкнот та медалей, яку він збирав понад 60 років, мала залишатися недоторканною на випадок знищення національної колекції Данії. І лише через століття, якщо з національним надбанням буде все гаразд, колекцію можна було б продати на користь його нащадків.

На першому аукціоні були виставлені золоті та срібні монети з Данії, Норвегії та Швеції, датовані від кінця XV століття до останніх років життя Брууна. Головною «зіркою» продажу стала одна з найстаріших скандинавських золотих монет — монета короля Ганса, карбована у 1496 році. Вона була продана за 1,2 мільйона євро — це новий світовий рекорд для скандинавської монети на аукціоні.

Джерело: Мінфін
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