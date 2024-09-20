На Уолл-Стріт очікують закінчення термінів опціонів на $5,1 трлн: на ринку може бути неспокійно

На фондовому ринку США у п'ятницю 20 вересня спливає термін опціонів на $5,1 трлн, що може призвести до підвищеної волатильності. Про це пише Bloomberg.

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Не встигли трейдери з Уолл-Стріт відійти від зниження ставки ФРС, як над ринком знову нависає значуща подія, пише видання.

Згідно з оцінкою аналітиків, у п'ятницю закінчується термін опціонів на суму $5,1 трлн. Для ринку акцій США такий обсяг є одним з найбільших за всю історію.

Опціони — це такі інструменти для трейдерів, які дозволяють робити ставки на зростання або падіння цін на активи. Схоже на ф'ючерси, але різниця у тому, що опціони не обов'язкові для виконання — це право трейдера продати або купити актив за ціною, яку він визначив.

Отже, якщо трейдери сьогодні масово почнуть користуватись своїм правом, це може спричинити коливання на ринку — волатильність. Іншими словами, на ринку може бути неспокійно.

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