Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку

Finance.ua оголошує розіграш для своїх підписників, де у вас є можливість виграти один з п'яти сертифікатів на пальне від WOG номіналом 2000 гривень. Це чудова нагода заощадити на паливі та отримати приємний бонус за просту дію — підписку на канал Finance.ua.

Серед усіх підписників каналу буде випадковим чином обрано 5 щасливчиків, які отримають сертифікати. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно просто підписатися на канал Finance.ua та стежити за оновленнями, щоб не пропустити оголошення результатів.

1 переможець = 1 сертифікат

Для участі у розіграші потрібно:

Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«

Натиснути кнопку «Хочу пальне» під постом у каналі

Результати розіграшу будуть опубліковані 24 вересня.