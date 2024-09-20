Finance.ua оголошує розіграш для своїх підписників, де у вас є можливість виграти один з п'яти сертифікатів на пальне від WOG номіналом 2000 гривень. Це чудова нагода заощадити на паливі та отримати приємний бонус за просту дію — підписку на канал Finance.ua.
20 вересня 2024, 11:05
Finance.ua дарує 5 сертифікатів по 2000 грн на пальне за підписку
Серед усіх підписників каналу буде випадковим чином обрано 5 щасливчиків, які отримають сертифікати. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно просто підписатися на канал Finance.ua та стежити за оновленнями, щоб не пропустити оголошення результатів.
1 переможець = 1 сертифікат
Для участі у розіграші потрібно:
- Бути підписаним на канал «Експерти зі страхування«
- Натиснути кнопку «Хочу пальне» під постом у каналі
Результати розіграшу будуть опубліковані 24 вересня.
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Джерело: Мінфін
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