Експорт нафти з Саудівської Аравії впав до найнижчого рівня майже за рік

Експорт нафти з Саудівської Аравії, найбільшого її експортера у світі, в липні 2024 року впав до найнижчого рівня майже за рік. Про це повідомляє Reuters.

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У липні експорт нафти з країни склав 5,741 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з серпня 2023 року.

Експорт нафти з Саудівської Аравії в липні впав приблизно на 5,1% з червневого експорту в 6,047 млн барелів на добу.

Видобуток нафти в Саудівській Аравії зріс до 8,941 млн барелів на добу з 8,830 млн барелів на добу.

Раніше цього місяця виробники нафти ОПЕК+ домовилися відкласти заплановане збільшення видобутку на жовтень і листопад і заявили, що можуть ще більше призупинити або скасувати підвищення видобутку, якщо це буде потрібно.