Курс валют на 20 вересня: долар та євро в банках подешевшали

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,75 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,73, євро — 46,45−46,62 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,31−41,34 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,17−46,20 грн/євро.

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