У Латвії в банкоматах заборонили використовувати російську мову

Сейм Литви в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, які передбачають заборону використання в латвійських банкоматах комерційних банків російської мови. Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включаючи латгальську). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.

Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

Незважаючи на зростання безготівкових розрахунків у Латвії, готівка залишається актуальною. За даними опитування Банку Латвії, у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% від повсякденних платежів.

Міністерство фінансів пояснює, що значення доступності готівки зростає у ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас інфраструктура для зняття грошей значно скорочується. В останні роки в країні суттєво зменшилася кількість філій кредитних установ та розрахункових центрів, де можна отримати готівку.

Банківські філії та банкомати

Загалом з кінця 2013 року кількість банківських філій у Латвії скоротилася на 91,5%. За даними Банку Латвії, наприкінці 2013 року кількість місць для обслуговування клієнтів у кредитних установах становила 319, тоді як у травні 2023 року — 77 місць, з яких лише 27 забезпечували видачу готівки.

Попри те, що банкомати кредитних установ стали основним джерелом доступності готівки для населення, їхня кількість також зменшується.

За даними, опублікованими The European Association for Secure Transactions (EAST), станом на 30 червня 2023 року, в Латвії на 10 000 жителів припадало 4,9 банкомата, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Міністерство фінансів вважає, що в Латвії необхідно вжити заходів для забезпечення достатнього доступу до послуг з готівкових платежів, оскільки готівка повинна бути життєздатною альтернативою безготівковим розрахункам.