Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 639 480 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 вересня 2024, 8:18
Втрати ворога за 19 вересня: 1 340 російських окупантів, 20 танків, 1 ракета та 52 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ 639480 (+1340) осіб,
- танків — 8725 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 17132 (+39) од,
- артилерійських систем — 18212 (+35) од,
- РСЗВ — 1189 (+0) од,
- засоби ППО — 949 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15469 (+52),
- крилаті ракети — 2593 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24898 (+59) од,
- спеціальна техніка — 3115 (+6).
Джерело: Мінфін
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