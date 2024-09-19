Пораненим на війні киянам виплачуватимуть одноразову допомогу у 45 тисяч гривень

Депутати Київради підтримали рішення про надання матеріальної допомоги пораненим киянам — захисникам і захисницям України. Виплата одноразової допомоги становитиме 45 000 грн. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

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«На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету», — заявила вона.

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати.

«Утім уже зараз можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через «Портал Захисників і Захисниць», — наголосила Хонда.

Наразі порядок виплат розробляється.