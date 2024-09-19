До закриття міжбанку курс долара знизився на 17 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро подешевшало на 28 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу.
19 вересня 2024, 17:49
Курс валют на вечір 19 вересня: долар та євро різко подешевшали на міжбанку
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Відкриття 19 вересня
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Закриття 19 вересня
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Зміни
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41,48/41,50
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41,31/41,34
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17/16
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46,23/46,24
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45,95/45,97
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28/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 46,00 грн, а продають за 46,60 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,75, євро — 46,40−46,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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