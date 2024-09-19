ЄС допоможе Україні відремонтувати об’єкти генерації, які забезпечать 15% її потреб

Євросоюз перед наближенням зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об'єкти, що забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні. Про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

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Вона оголосила план енергетичної допомоги ЄС для України за трьома напрямками, перший з яких — ремонт пошкоджених російськими обстрілами об'єктів.

Фон дер Ляєн нагадала, що внаслідок системних обстрілів росією української енергосистеми знищено приблизно половину всієї генерації, що за масштабами співставно з енергосистемами Латвії, Литви та Естонії разом.

«Всього Україні на цю зиму потрібно 17 ГВт потужності… 80% українських ТЕС зруйновані, і третина ГЕС. На цьому ми зосередимо наші зусилля з відновлення, з метою відновити 2,5 ГВт генерації на цю зиму. Це приблизно 15% потреб України», — оголосила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що Україна отримала вже понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС від різних країн, і така допомога продовжить надходити.

«У Литві поступово розбирають цілу ТЕС і „по шматочках“ перевозять в Україну з нашою підтримкою, де знову зберуть її. Це яскравий доказ прагнення країн-членів та ЄС підтримувати Україну», — розповіла фон дер Ляєн.