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19 вересня 2024, 14:37

МЕА планує припинити постачання російського газу через Україну

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що планує припинити потік російського газу через Україну після закінчення транзитної угоди в кінці року. Про це повідомляє Bloomberg.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що планує припинити потік російського газу через Україну після закінчення транзитної угоди в кінці року.
Фото: freepik.com

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Після закінчення терміну дії угоди між Газпромом і Нафтогазом Україна повинна буде забезпечити постачання газу з Центральної та Східної Європи, йдеться у звіті МЕА.

«Не виключено, що ще може бути знайдена якась домовленість про продовження транзитних потоків. Але базове припущення полягає в тому, що російські транзитні потоки через Україну будуть припинені з січня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Агентство також підкреслило похмурі наслідки для сусідньої Молдови, заявивши, що країна зіткнулася зі «значною невизначеністю щодо поставок газу», які, ймовірно, будуть набагато дорожчими після закінчення терміну дії угоди.

Понад п'ять десятиліть газові потоки були ключовою ланкою зв'язку між росією, Україною та Європою. Але ця епоха, можливо, добігає кінця, навіть якщо деякі країни, такі як Австрія та Словаччина, все ще залежать від потоків зі сходу.

Обговорювалися альтернативні рішення для забезпечення газопостачання цим маршрутом, включаючи поставки з Азербайджану, але досі незрозуміло, як вони працюватимуть.

Єврокомісія заявила, що не буде вести переговори з Москвою. Міністр енергетики Чехії Йозеф Сікела попередив ЄС, що поставки, які надходять через інтерконектор, можуть містити потоки з росії, що підірве зусилля блоку відмовитися від поставок з рф.

Головний виконавчий директор Uniper SE Майкл Льюїс також заявив, що компанія — колись один із ключових клієнтів «Газпрому» — не має наміру брати російський газ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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