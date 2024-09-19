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19 вересня 2024, 14:15

NovaPay розширює функціонал для ФОПів: деталі

Відтепер у мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для фізичних осіб-підприємців: видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Відтепер у мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для фізичних осіб-підприємців: видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти.

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Деталі

У застосунку можна оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:

  • для бухгалтера з правом підпису;
  • для бухгалтера без права підпису;
  • для поповнення рахунку готівкою;
  • для зняття з рахунку готівки;
  • для поповнення та зняття з рахунку готівки.

Що це дасть

За лічені хвилини із електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити.

Окрім того, для ФОПів додали можливість вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay.

Послугою можуть скористатися як довірені особи, так і самі ФОПи, які мають рахунок у NovaPay.

Які тарифи

До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє акційна ставка — 0% на комісії.

Потім діятимуть такі тарифи:

  • усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, — без комісій;
  • операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати: усі транзакції і зняття готівки до 100 тис грн — без комісій, більше цієї суми — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше 15 грн, переказ на інший банк — 0.5%, мінімум — 2 грн, максимум — 15 грн.

Нагадаємо

У липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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torn
torn
19 вересня 2024, 14:48
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
19 вересня 2024, 15:03
#
Звернення до Антимонопольного комітету України — це ви звертаєтесь до держустанови голова Павло Кириленко після незаконного збагачення в суді вніс десятки мільйонів гривень застави, якого не посадили до в’язниці, не звільнили, не відсторонили від займаної посади — це ви там очікуєте виконання норм і законів?
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Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 15:47
#
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