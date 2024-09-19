NovaPay розширює функціонал для ФОПів: деталі

Відтепер у мобільному застосунку NovaPay доступні нові можливості для фізичних осіб-підприємців: видача довіреностей до рахунку та внесення/зняття готівки з нього у відділеннях Нової пошти. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі

У застосунку можна оформити п’ять видів електронних довіреностей до рахунку ФОП:

для бухгалтера з правом підпису;

для бухгалтера без права підпису;

для поповнення рахунку готівкою;

для зняття з рахунку готівки;

для поповнення та зняття з рахунку готівки.

Що це дасть

За лічені хвилини із електронною довіреністю бухгалтер зможе створювати та підписувати платіжні інструкції, формувати виписки і звіти, переглядати історію операцій по рахунку та бачити реквізити.

Окрім того, для ФОПів додали можливість вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти за допомогою штрих-коду у застосунку NovaPay.

Послугою можуть скористатися як довірені особи, так і самі ФОПи, які мають рахунок у NovaPay.

Які тарифи

До 26 вересня на всі послуги внесення та зняття готівки діє акційна ставка — 0% на комісії.

Потім діятимуть такі тарифи:

усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, — без комісій;

операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати: усі транзакції і зняття готівки до 100 тис грн — без комісій, більше цієї суми — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше 15 грн, переказ на інший банк — 0.5%, мінімум — 2 грн, максимум — 15 грн.

Нагадаємо

У липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.