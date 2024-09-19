Tupperware має намір оголосити себе банкрутом

Компанія Tupperware Brands та частина її «дочок» подали заявку про банкрутство за розділом 11. Так вони визнали зниження попиту на культові контейнери для зберігання їжі. Також ця заява стала реакцією на збільшення збитків, наголошують аналітики LBLV.

У період глобальної епідемії показники Tupperware на короткий час підскочили, оскільки масове споживання їжі вдома збільшило попит на її яскраві герметичні контейнери із пластику, які дозволяють зберігати продукти. Наразі її проблеми повернулися через збільшення вартості сировини, робочої сили та фрахту, що негативно позначилися на маржі. CEO фірми Лорі Голдман визнала сильне погіршення фінансового стану за минулі роки через непросте становище в макроекономіці.

Tupperware погодила реструктуризацію боргів

Компанія має намір оголосити себе банкрутом, порушивши положення договорів про заборгованість. Вона збирається попередньо залучити фахівців у сферах фінансів та юриспруденції для консультацій. Tupperware представила активи на $0,5−1 мільярди та зобов'язання на $1−10 мільярдів. З її заяв про банкрутство, передають у lblv.com, випливає, що кількість кредиторів знаходиться в межах від 50 тисяч до 100 тисяч.

У III кварталі 2021 року фірма повідомила, що за підсумками 6 останніх звітних періодів безперервно фіксує зниження продажів. Жорстка інфляція відлякувала покупців із невисокими та середніми доходами. З того часу Tupperware робила спроби відновлення бізнесу. 2023-го вона домовилася з кредиторами про реструктуризацію боргів. При цьому інвестбанк Moelis був залучений до вивчення стратегічних альтернатив.



Дмитро Єршов, фінансовий аналітик LBLV