Цього разу ми поговоримо про наболіле, парковки, евакуатори та штрафмайданчики — справжній головний біль для багатьох водіїв. Однак із появою евакуаторів у Києві ситуація з паркуванням дещо змінилася.
Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві (відео)
У новому випуску «Страхування по-людськи» від finance.ua ми розберемося у всіх важливих аспектах разом із нашими гостями:
Роман Деркач, продакт-менеджер мобільного додатку «Київ Цифровий» і діючий військовослужбовець, пояснить, як змінилася ситуація з паркуванням у місті після появи евакуаторів та як визначають пріоритети для евакуації автомобілів.
Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами у Finance.ua та Minfin.ua, пояснить, який страховий поліс покриває пошкодження авто під час евакуації та що робити, якщо ваш автомобіль постраждав.
На вас чекає багато корисної інформації:
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Як змінилася ситуація з паркуванням у Києві після впровадження евакуаторів?
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Що робити, якщо ваш автомобіль евакуювали, і як правильно оскаржити штраф або евакуацію?
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Чи можна уникнути евакуації, якщо машина не створює небезпеки на дорозі?
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Як правильно вибрати страховий поліс, який покриває пошкодження авто під час евакуації?
Коментарі - 6
Сьогодні зранку купка дебілів перекрила всі смуги чотирьох смуговой проїзної частини проспекту у Харкові. Зовсім недавно так само купка дебілів перекрила дві з трьох смуг на іншому проспекті, благо там можна було обʼїхати по трамвайній колії.
Памʼятаю також випадок коли пішоход вирішив перебігав вісім смуг і вже майже добіг, але на останній потрапив під машину з фатальним для себе результатом. Пішохідний перехід зі світлофором був лише метрів 50 від місця перебігання.