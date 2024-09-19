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19 вересня 2024, 13:10

Чи можлива «дружба» між водіями та евакуаторами в Києві (відео)

Цього разу ми поговоримо про наболіле, парковки, евакуатори та штрафмайданчики — справжній головний біль для багатьох водіїв. Однак із появою евакуаторів у Києві ситуація з паркуванням дещо змінилася.

У новому випуску «Страхування по-людськи» від finance.ua ми розберемося у всіх важливих аспектах разом із нашими гостями:

Роман Деркач, продакт-менеджер мобільного додатку «Київ Цифровий» і діючий військовослужбовець, пояснить, як змінилася ситуація з паркуванням у місті після появи евакуаторів та як визначають пріоритети для евакуації автомобілів.

Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами у Finance.ua та Minfin.ua, пояснить, який страховий поліс покриває пошкодження авто під час евакуації та що робити, якщо ваш автомобіль постраждав.

На вас чекає багато корисної інформації:

  • Як змінилася ситуація з паркуванням у Києві після впровадження евакуаторів?

  • Що робити, якщо ваш автомобіль евакуювали, і як правильно оскаржити штраф або евакуацію?

  • Чи можна уникнути евакуації, якщо машина не створює небезпеки на дорозі?

  • Як правильно вибрати страховий поліс, який покриває пошкодження авто під час евакуації?

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 13:17
#
А яке значення має чи Деркач військовий, чи ні? Напишіть який в нього стаж водіння, яка машина — це має більше відношення до теми.
+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 13:20
#
Якби поліція робила свою роботу (виписувала штрафи) евакуатори скоріш за все були б непотрібні.
+
+15
Abramon
Abramon
19 вересня 2024, 13:34
#
А якби водії дивились на знаки, не паркувались де завгодно і дотримувались ПДР взагалі було б комфортніше жити в Києві.
+
0
Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 13:47
#
Все так. Але в Україні трохи більше міст ніж Київ 😉

Сьогодні зранку купка дебілів перекрила всі смуги чотирьох смуговой проїзної частини проспекту у Харкові. Зовсім недавно так само купка дебілів перекрила дві з трьох смуг на іншому проспекті, благо там можна було обʼїхати по трамвайній колії.
Памʼятаю також випадок коли пішоход вирішив перебігав вісім смуг і вже майже добіг, але на останній потрапив під машину з фатальним для себе результатом. Пішохідний перехід зі світлофором був лише метрів 50 від місця перебігання.
+
0
Abramon
Abramon
19 вересня 2024, 16:30
#
«Пішохідний перехід зі світлофором був лише метрів 50 від місця перебігання.» — це класика. Особливо поспішають пенсіонери. Тільки куди вже їм поспішати…
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0
Pumbovik
Pumbovik
19 вересня 2024, 14:31
#
Эвакуаторщики находят широкую дорогу возле офисов, заносят взятку дорожникам, чтоб нанесли прерывистую автобусную полосу рядом с офисами, где нет остановок и сами автобусы не ездят из-за ужасных горбов, невнимательные продолжают парковаться на автобусной, эвакуаторщики в плюсе, вместо того чтоб сделать парковку платной и деньги шли б в городской бюджет. Куча авто перекочевала с дороги на газон, зато никому ненужная автобусная полоса пустая
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