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19 вересня 2024, 11:10

Витрати українців на ліки зросли до $3,6 мільярда за рік — дослідження

Обсяг ринку лікарських засобів України за підсумками 2023 року в грошовому вираженні зріс до $4 млрд з $3,6 млрд у попередньому році, проте він відстає від показників 2021 року ($5 млрд). Про це йдеться в дослідженні «Фармацевтична галузь України 2023» від фармкомпанії «Дарниця», передає LIGA.net.

Обсяг ринку лікарських засобів України за підсумками 2023 року в грошовому вираженні зріс до $4 млрд з $3,6 млрд у попередньому році, проте він відстає від показників 2021 року ($5 млрд).
Фото: depositphotos

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«Переважну частку ринку як у грошовому, так і в натуральному вираженні становить аптечний (роздрібний) сегмент. Госпітальний сегмент становить лише близько 11%, адже залежить від державного фінансування, яке є досить обмеженим», — сказано в дослідженні.

За 2023 рік обсяг аптечних продажів у грошовому вираженні зріс на 9,4% порівняно з минулим роком до $3,6 млрд, здебільшого через подорожчання ліків.

У натуральному вираженні продаж ліків зріс незначно: з 845 млн пакувань у 2022 році до 849 млн у 2023 році. У 2020 році було продано 1,06 млрд пакувань ліків в Україні.

Зазначається, що обсяг сплачених податків фармвиробниками в доларовому еквіваленті після повномасштабного вторгнення знижується, проте в гривні обсяг сплачених податків за 2023 рік уже перевищив показник 2021 року.

Так, за минулий рік фармкомпанії заплатили до держбюджету $144 млн податків ($184 млн у 2021 році). Податкові надходження від оптового та роздрібного продажу ліків склали $424 млн у 2023 році.

Експорт ліків із України зріс на 17,2% за минулий рік до $279 млн. Основний покупець — Узбекистан ($56 млн).

Імпорт зріс на 12% у річному вираженні до $2,1 млрд. Найбільші постачальники ліків в Україну — Німеччина, Індія та Франція.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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