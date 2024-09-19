Курс валют на 19 вересня: євро в банках подорожчало на 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 46,00 грн, а продають за 46,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,71−41,80, євро — 46,45−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,48−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,23−46,24 грн/євро.