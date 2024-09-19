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19 вересня 2024, 10:00

Види обміну криптовалют

Обмін криптовалюти стає все більш популярним серед користувачів цифрових активів. Для того, щоб обрати оптимальний спосіб обміну криптовалюти, Обміфай, провідний моніторинг криптообмінників, рекомендує розглянути основні види обміну криптовалюти в нашій країні та їх особливості.

Як взагалі можна обміняти криптовалюту?

Існує кілька основних способів купівлі/продажу криптовалюти, кожен з яких має свої особливості і підходить для різних потреб:

  • Криптообмінники — це спеціалізовані сервіси, де можна обміняти одну криптовалюту на іншу або конвертувати крипту у фіатні гроші (долари, євро, гривні тощо). Користувач надсилає актив на вказаний гаманець і отримує потрібну валюту на свій рахунок/гаманець або у вигляді готівки.

  • P2P біржі — платформи, які дозволяють обмінюватися криптовалютами безпосередньо між користувачами. Тут важливо правильно обрати контрагента та заздалегідь обговорити умови угоди.

  • Прямі операції — користувачі можуть домовлятися безпосередньо про угоди, без участі біржі або іншого посередника. Цей спосіб пов’язаний з високими ризиками і вимагає довіри між сторонами.

Обмін криптовалют: особливості процесу

Процес обміну криптовалют може змінюватись залежно від платформи. У криптообмінниках зазвичай це відбувається так:

  • Реєстрація — може бути необхідним створення облікового запису на платформі, але це швидше виняток з правил.

  • Верифікація — для підвищення безпеки обмінник може запитати підтвердження особи. Зазвичай це потрібно лише для напрямків покупки електронних грошей за готівкові активи, наприклад, USDT.

  • Вибір валюти для обміну — клієнти вибирають криптовалюту та вказують, на яку фіатну або цифрову валюту вони хочуть здійснити обмін.

  • Визначення курсу та комісії — на цьому етапі можна побачити курс криптовалют, який може змінюватись залежно від поточного ринку.

  • Створення заявки — користувачеві на пошту приходить номер заявки з усією інформацією про неї. Тепер клієнтові потрібно оплатити цю заявку, наприклад, перевівши потрібну суму криптовалюти на гаманець обмінника.

  • Підтвердження операції — транзакція підтверджується, і клієнт отримує кошти на вказаний гаманець або карту.

Якщо ми говоримо про біржевий P2P переказ, то процес може відрізнятися залежно від самої біржі, і правила можна знайти на сайті обраної біржі.

Які є види обмінників крипти?

Існує кілька видів криптообмінників, кожен з яких має свої особливості:

  • Автоматичні обмінники — увесь процес відбувається без участі оператора. Користувач вводить дані та отримує потрібну валюту. Перевага автоматичних обмінників — це висока швидкість транзакцій, але важливо переконатися у надійності платформи.

  • Ручні обмінники — оператор бере участь в операції обміну, що може займати більше часу, але корисно при виконанні великих або складних валютних операцій.

  • Гібридні обмінники — автоматичні обміни для дрібних транзакцій та ручне підтвердження для великих угод. Цей підхід оптимізує безпеку та швидкість.

  • P2P біржі — дозволяють обмінювати криптовалюти безпосередньо, але при цьому можуть бути проблеми з безпекою та надійністю партнерів. Обмін на таких платформах пов’язаний з ризиком втрати коштів через шахрайство, що робить їх менш зручними та безпечними порівняно з криптообмінниками.

Чому варто використовувати саме криптообмінники?

Криптообмінники мають кілька ключових переваг:

  • Безпека — перевірені платформи забезпечують високий рівень захисту даних та коштів.

  • Швидкість — автоматичні обмінники можуть проводити операції з криптовалютою за лічені хвилини.

  • Широкий вибір криптовалют — на криптообмінниках можна обмінювати як популярні, так і рідкісні монети, а також використовувати різні платіжні системи за вигідним курсом.

  • Зручність — не потрібно шукати партнера для угоди, як на P2P біржах, що значно прискорює процес.

Але як вибрати надійний та безпечний обмінник криптовалют, особливо якщо ви новачок? Знайти легальний і надійний сервіс, який забезпечує безпеку коштів, даних і гаманців, іноді буває складно.

Саме для цього існує Обміфай — онлайн-моніторинг криптообмінників, який допомагає обрати вигідні та перевірені сервіси для обміну. Обміфай надає актуальну інформацію про умови обміну, допомагає вибрати обмінники з найкращими курсами та зручними способами виведення коштів (у тому числі й фіатних) у різних мережах та в різних містах України та Європи.

Знайдіть сервіси з оптимальними умовами для торгівлі та виконання платежів на банківські картки, зробіть для себе процес обміну максимально зручним, доступним та безпечним з Обміфай.

Джерело: Мінфін
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