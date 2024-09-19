Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 638 140 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 вересня 2024, 8:22
Втрати ворога за 18 вересня: 1 130 російських окупантів, 14 танків та 63 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 638140 (+1130) осіб,
- танків — 8705 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 17093 (+13) од,
- артилерійських систем — 18177 (+23) од,
- РСЗВ — 1189 (+1) од,
- засоби ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15417 (+63),
- крилаті ракети — 2592 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24839 (+55) од,
- спеціальна техніка — 3109 (+0)
Джерело: Мінфін
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