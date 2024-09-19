Індія вперше в історії випередила Китай у ключовому індексі акцій MSCI (Morgan Stanley Capital International), який використовується для оцінки та порівняння ринкової вартості акцій великих, середніх та малих компаній, повідомляє Reuters з посиланням на аналітичну записку Morgan Stanley.
Індія вперше обійшла Китай у ключовому індексі акцій MSCI
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Зростання частки в індексі MSCI
Частка Індії в інвестиційному індексі MSCI зросла до 2,35%, перевищивши частку Китаю на 2,24%.
Таким чином, Індія посіла шосту сходинку у MSCI global index, пропустивши вперед Францію та Канаду. Лідируючі позиції в індексі займають США, Японія та Великобританія, згідно з даними аналітиків інвестбанку.
Ринок Китаю досяг максимальної ваги в індексі MSCI у 2021 році, але зараз Індія наздоганяє його завдяки зростанню індійського фондового ринку.
«Індія продовжить збільшувати свою частку за рахунок випереджувального розвитку ринку, нових емісій та підвищення ліквідності», — вважають аналітики Morgan Stanley на чолі з Джонатаном Гарнером. Вони також зазначають, що зростання ваги Індії в індексах MSCI призведе до додаткових інвестиційних потоків.
Читайте: Індія: майбутній світовий лідер або чергова фінансова бульбашка
За даними Reuters, Індія є одним із найуспішніших ринків у 2024 році у світі: її основні індекси NSE Nifty 50 та S&P BSE Sensex зросли на 17% та 15% відповідно.
Зведений індекс Шанхайської біржі (SSEC) цього року впав приблизно на 9% на тлі побоювань щодо економіки Китаю та його сектору нерухомості.
Зростання номінального ВВП Індії становить двозначні значення, що більш ніж утричі випереджає темпи зростання економіки Китаю, зазначає агентство.
Нагадаємо
У червні 2024 року Індія була включена в облігаційний індекс JPMorgan GBI-EM Global Series, що, як зазначає агентство Bloomberg, зазвичай є значущою подією для економік, що розвиваються, оскільки це залучає нові потоки іноземного капіталу на їх боргові ринки.
Аналітики оцінювали, що за 10 місяців в індійські облігації інвестори можуть вкласти $30 млрд — на додаток до $11 млрд, які вони вклали напередодні офіційного включення.
Коментарі