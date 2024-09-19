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19 вересня 2024, 9:02

Індія вперше обійшла Китай у ключовому індексі акцій MSCI

Індія вперше в історії випередила Китай у ключовому індексі акцій MSCI (Morgan Stanley Capital International), який використовується для оцінки та порівняння ринкової вартості акцій великих, середніх та малих компаній, повідомляє Reuters з посиланням на аналітичну записку Morgan Stanley.

Індія вперше в історії випередила Китай у ключовому індексі акцій MSCI (Morgan Stanley Capital International), який використовується для оцінки та порівняння ринкової вартості акцій великих, середніх та малих компаній, повідомляє Reuters з посиланням на аналітичну записку Morgan Stanley.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗростання частки в індексі MSCIЧастка Індії в інвестиційному індексі MSCI зросла до 2,35%, перевищивши частку Китаю на 2,24%.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання частки в індексі MSCI

Частка Індії в інвестиційному індексі MSCI зросла до 2,35%, перевищивши частку Китаю на 2,24%.

Таким чином, Індія посіла шосту сходинку у MSCI global index, пропустивши вперед Францію та Канаду. Лідируючі позиції в індексі займають США, Японія та Великобританія, згідно з даними аналітиків інвестбанку.

Ринок Китаю досяг максимальної ваги в індексі MSCI у 2021 році, але зараз Індія наздоганяє його завдяки зростанню індійського фондового ринку.

«Індія продовжить збільшувати свою частку за рахунок випереджувального розвитку ринку, нових емісій та підвищення ліквідності», — вважають аналітики Morgan Stanley на чолі з Джонатаном Гарнером. Вони також зазначають, що зростання ваги Індії в індексах MSCI призведе до додаткових інвестиційних потоків.

Читайте: Індія: майбутній світовий лідер або чергова фінансова бульбашка

За даними Reuters, Індія є одним із найуспішніших ринків у 2024 році у світі: її основні індекси NSE Nifty 50 та S&P BSE Sensex зросли на 17% та 15% відповідно.

Зведений індекс Шанхайської біржі (SSEC) цього року впав приблизно на 9% на тлі побоювань щодо економіки Китаю та його сектору нерухомості.

Зростання номінального ВВП Індії становить двозначні значення, що більш ніж утричі випереджає темпи зростання економіки Китаю, зазначає агентство.

Нагадаємо

У червні 2024 року Індія була включена в облігаційний індекс JPMorgan GBI-EM Global Series, що, як зазначає агентство Bloomberg, зазвичай є значущою подією для економік, що розвиваються, оскільки це залучає нові потоки іноземного капіталу на їх боргові ринки.

Аналітики оцінювали, що за 10 місяців в індійські облігації інвестори можуть вкласти $30 млрд — на додаток до $11 млрд, які вони вклали напередодні офіційного включення.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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