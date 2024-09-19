Індія вперше обійшла Китай у ключовому індексі акцій MSCI

Індія вперше в історії випередила Китай у ключовому індексі акцій MSCI (Morgan Stanley Capital International), який використовується для оцінки та порівняння ринкової вартості акцій великих, середніх та малих компаній, повідомляє Reuters з посиланням на аналітичну записку Morgan Stanley.

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Зростання частки в індексі MSCI

Частка Індії в інвестиційному індексі MSCI зросла до 2,35%, перевищивши частку Китаю на 2,24%.

Таким чином, Індія посіла шосту сходинку у MSCI global index, пропустивши вперед Францію та Канаду. Лідируючі позиції в індексі займають США, Японія та Великобританія, згідно з даними аналітиків інвестбанку.

Ринок Китаю досяг максимальної ваги в індексі MSCI у 2021 році, але зараз Індія наздоганяє його завдяки зростанню індійського фондового ринку.

«Індія продовжить збільшувати свою частку за рахунок випереджувального розвитку ринку, нових емісій та підвищення ліквідності», — вважають аналітики Morgan Stanley на чолі з Джонатаном Гарнером. Вони також зазначають, що зростання ваги Індії в індексах MSCI призведе до додаткових інвестиційних потоків.

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За даними Reuters, Індія є одним із найуспішніших ринків у 2024 році у світі: її основні індекси NSE Nifty 50 та S&P BSE Sensex зросли на 17% та 15% відповідно.