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18 вересня 2024, 19:49

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги. Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги.

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«Метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії», — написав Гетманцев.

Він уточнив, що такі ліцензії видаватимуть з метою забезпечення доступу до фінансових послуг у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

«Відповідно до законопроєкту компанія, яка вже широко присутня своїми відділеннями по всій території України (як, наприклад, „Укрпошта“, „Нова Пошта“, інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо) зможуть, отримавши обмежену банківську ліцензію, надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень», — пояснив Гетманцев.

Він додав, що банки також зможуть за бажанням поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

Джерело: Мінфін
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