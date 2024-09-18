До закриття міжбанку курс долара зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
18 вересня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 18 вересня: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 18 вересня
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Закриття 18 вересня
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Зміни
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41,47/41,49
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41,48/41,50
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1/1
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46,12/46,12
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46,19/46,20
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,80 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,55 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,72−41,80, євро — 46,44−46,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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