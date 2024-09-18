Google виграв в антимонопольній справі проти ЄС

Google виграл апеляцію у процесі за позовом Європейської комісії на 1,5 млрд євро . Компанію звинувачували у порушенні правил конкуренції. Про це пише Financial Times, передає Forbes.

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Google звинувачують у тому, що протягом десятиліття з 2006 до 2016 року компанія вводила антиконкурентні обмеження на сторонні сайти.

Втім, суд у Люксембурзі вирішив, що Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, «не взяла до уваги всі відповідні обставини при оцінці терміну дії договірних положень, які вона визнала несправедливими».

Єврокомісія, яка, швидше за все, подасть апеляцію, заявила, що взяла рішення «до уваги» і «ретельно вивчить його та обміркує можливі подальші кроки».

Компанія Google заявила, що внесла зміни до контрактів у 2016 році, щоб видалити спірні положення ще до рішення комісії. «Ми раді, що суд визнав помилки у початковому рішенні та скасував штраф. Ми уважно вивчимо рішення», — заявив техногігант.

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