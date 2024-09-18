JPMorgan хоче придбати портфель кредитних карток Apple у Goldman Sachs

JPMorgan Chase домовляється з Apple про те, щоб викупити програму кредитних карток компанії у Goldman Sachs. Про це пише Reuters.

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За даними джерел видання, перемовини наразі перебувають на ранній стадії. JPMorgan хоче купити дешевше цей портфель, а також пропонує відмовитись від деяких функцій цих карток.

Банк прагне виплатити менше номінальної вартості за кредитами карток Apple Card на суму приблизно $17 млрд через вищий за середній рівень прострочень і дефолтів за портфелем.

Торік Goldman Sachs та Apple розірвали своє партнерство, яке включало кредитні картки та ощадні рахунки.

Apple Card була випущена у 2019 році. Банк надавав картки клієнтам з нижчими кредитними рейтингами, намагаючись підвищити дохід. Перевагами Apple Card були відсутність комісій та кешбек.