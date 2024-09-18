Уряд Таїланду виплатить населенню готівкою $4,4 млрд

Уряд Таїланду схвалив виплати населенню готівкою на загальну суму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд) для стимулювання економічного зростання, повідомляє The Straits Times.

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Що відомо

Виплати отримають 14,6 млн жителів країни, у тому числі 12,4 млн власників державних карток соціального забезпечення та 2,15 млн осіб з обмеженими можливостями.

Уряд почне переказувати по 10 тисяч батів кожному 25 вересня, повідомив міністр фінансів Піча Чунхаваджира на брифінгу після засідання кабінету міністрів 17 вересня. Очікується, що процес виплат завершиться до кінця вересня.

Новий прем'єр-міністр Таїланду Пхетхонгтхан Чинават, яка посіла посаду на початку вересня, націлена на відродження економіки. ВВП країни збільшувався приблизно на 2% на рік протягом останнього десятиліття, що становить менше ніж половину темпів підйому сусідньої Індонезії.

Згідно з офіційним прогнозом, виплати населенню прискорять зростання ВВП Таїланду на 35 цьогорічних базисних пунктів.

Попередній глава уряду Сеттха Тхавісін обіцяв виплатити допомогу приблизно 45 млн дорослих тайців через так звану програму цифрового гаманця. Новий прем'єр вирішила насамперед підтримати найбідніші верстви суспільства, відклавши допомогу для інших мешканців до наступного року.

У другому кварталі економіка країни зросла на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

За даними Світового банку, 2022 року населення Таїланду становило 71,7 млн осіб.