Турецькі банки масово відмовляють російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу

Банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до Євросоюзу та інших країн, розповіли «Ведомостям» три джерела з числа імпортерів та посередників.

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Ситуація повторюється

За їх словами, минулого разу схожа ситуація спостерігалася на початку року, коли турецькі банки, як і кредитні організації інших «дружніх» країн, почали побоюватися вторинних санкцій США за роботу з російськими компаніями. Проте поступово транзакції поновилися.

Влітку проблеми із транзитними платежами через Туреччину з'явилися знову. Європейські банки час від часу почали відмовлятися приймати у турецьких плату за товари на користь постачальників російського бізнесу, каже один із імпортерів. Інший співрозмовник видання підтверджує це: при спробі заплатити за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив його переказати гроші через «нормальну» країну.

Посилення з боку європейських кредитних організацій призвело до того, що на початку вересня вже турецькі банки почали відмовляти у проведенні транзитних платежів, каже джерело «Відомостей». За його словами, навіть надання банку додаткових документів щодо постачання не вирішує проблему.

Турки відмовляються проводити платежі

У Туреччині зазвичай завжди було 2−3 банки, які охоче проводили платежі за російські товари в інші країни, але останнім часом ускладнилася робота навіть з ними, підтверджує партнер юрфірми FTL Advisers Ігор Кузнец. За його словами, здебільшого складнощі виникають при оплаті в доларах і євро, але також насилу стали проходити платежі в юанях.

Причина може бути в тому, що турецькі банки почали більше побоюватися санкцій або їхні банки-кореспонденти тепер висувають підвищені вимоги до платежів із Туреччини.

Запроваджують додаткову комісію

При цьому турецький держбанк Emlak Katılım, який формально не проводить транзитні платежі, на тлі відмови інших кредитних організацій від таких операцій запровадив за них додаткову комісію, розповіло джерело «Відомостей». Він не назвав розміру комісії, але зазначив, що дозволити її собі можуть тільки великі компанії.

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