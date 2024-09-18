Видатки загального фонду держбюджету у серпні становили понад 286 мільярдів

За січень — серпень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,1 трлн грн, що на 206,5 млрд грн, або на 10,9% більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі у серпні було витрачено 286,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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У структурі видатків найбільше спрямовано:

817,5 млрд грн — на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у серпні - 109,6 млрд грн) або 39% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — серпень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 48,5 млрд грн, або на 6,3%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 620,2 млрд грн (у серпні - 82,3 млрд грн);

331,3 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у серпні - 36,7 млрд грн) або 15,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

182 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

102,9 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

376,7 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у серпні - 48,2 млрд грн) або 18% від загального обсягу видатків, що на 30,2 млрд грн або на 8,7% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:

182,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

74,5 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

26,9 млрд грн — для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

192,2 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у серпні - 23,6 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

163,6 млрд грн — на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

15 млрд грн — на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

204,1 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у серпні - 49,2 млрд грн) або 9,7% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 44,4 млрд грн, або на 27,8%);

115,3 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у серпні - 10,3 млрд грн) або 5,5% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 14,9 млрд грн, або на 14,9%).