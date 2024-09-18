Ledger і Exodus створять агрегатор обміну крипти, Circle випустить стейблкоїн USDC на блокчейні Sui: що нового

Розробники Hamster Kombat назвали дату снапшоту для аірдропа

Команда Hamster Kombat зробить снапшот акаунтів користувачів 20 вересня о 21:00 за київським часом. Про це повідомили в Telegram-каналі проєкту.

Розробники зазначили, що снапшот — це «статична копія даних у певний момент, яка допоможе вибудувати правильну модель оцінки для розподілу аірдропу».

17 вересня команда Hamster Kombat представила античит-стратегію, унаслідок чого деякі користувачі отримали досягнення «Шахраювати — погано».

«Це нагадування вам про важливість робити все правильно. Ми хочемо захистити працьовитих гравців і членів спільноти, а також дати їм можливість отримати справедливу частку аірдропа», — заявили розробники.

Circle випустить стейблкоїн USDC на блокчейні Sui

Компанія Circle, що випускає другий за капіталізацією стейблкоїн USDC, інтегрує високопродуктивний блокчейн Sui.

«Sui стане першим блокчейном на базі мови програмування Move, що підтримує USDC і Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP)», — зазначили представники компанії.

Під час запиту переказу CCTP спалює зазначену користувачем суму в USDC у вихідній мережі та випускає для його гаманця аналогічну кількість монет у блокчейні призначення.

Незабаром розробники застосунків на Sui зможуть «створювати кросчейн-потоки безпосередньо з Arbitrum, Base, Ethereum, Solana та інших мереж».

«З додаванням нативного USDC з’явиться можливість писати додатки на Sui з використанням найбільшого в галузі регульованого стейблкоїна, забезпеченого доларом», — зазначили представники компанії.

Ledger і Exodus створять агрегатор обміну криптовалют

Виробник апаратних гаманців Ledger і провайдер технології зберігання цифрових активів Exodus домовилися про створення агрегатора свопів під назвою XO Swap. Про це повідомляє The Block.

Функцію інтегрують у додаток Ledger Live. Вона полегшить підключення до сторонніх бірж через API, даючи змогу здійснювати обмін «тисяч криптовалютних пар» всередині апаратних гаманців.

«Інтеграція ставить на перше місце контроль і безпеку користувачів, що вигідно відрізняє її від CEX», — йдеться в пресрелізі.

Спочатку сервіс запустять для десктопів. Мобільна версія очікується пізніше.

США, Індонезія та Туреччина очолили рейтинг країн за рівнем інтересу до RWA

На США, Індонезію і Туреччину загалом припадає 32,95% усього трафіку, присвяченого тематиці токенізованих активів реального світу (RWA). Про це свідчать дані звіту експертів платформи CoinGecko.

Частка США становить 14,82%, Індонезії — 10,09%, Туреччини — 8,04%. До п’ятірки також увійшли Індія (6,34%) і Велика Британія (5,56%). При цьому на топ-20 аналізованих країн припадає загалом 81,8% світового трафіку на тему RWA.

На американському ринку лідирує протокол Ondo Finance, на нього, згідно зі звітом, припадає майже половина всього рівня інтересу. США також очолили рейтинг у розрізі протоколів. Так, зокрема, на цю країну припадає майже третина глобальної уваги до таких проєктів, як Goldfinch і Mapple.

Найбільше в рейтингу країн із Південно-Східної Азії та Океанії (вісім), а також із Європи (сім). Далі йде Північна Америка (дві). З таких регіонів, як Близький Схід, Африка і Південна Америка, до рейтингу потрапили тільки по одній країні.