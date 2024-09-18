Ledger і Exodus створять агрегатор обміну крипти, Circle випустить стейблкоїн USDC на блокчейні Sui: що нового

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2024, 12:46

Ledger і Exodus створять агрегатор обміну крипти, Circle випустить стейблкоїн USDC на блокчейні Sui: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Розробники Hamster Kombat назвали дату снапшоту для аірдропа

Команда Hamster Kombat зробить снапшот акаунтів користувачів 20 вересня о 21:00 за київським часом. Про це повідомили в Telegram-каналі проєкту.

Розробники зазначили, що снапшот — це «статична копія даних у певний момент, яка допоможе вибудувати правильну модель оцінки для розподілу аірдропу».

17 вересня команда Hamster Kombat представила античит-стратегію, унаслідок чого деякі користувачі отримали досягнення «Шахраювати — погано».

«Це нагадування вам про важливість робити все правильно. Ми хочемо захистити працьовитих гравців і членів спільноти, а також дати їм можливість отримати справедливу частку аірдропа», — заявили розробники.

Circle випустить стейблкоїн USDC на блокчейні Sui

Компанія Circle, що випускає другий за капіталізацією стейблкоїн USDC, інтегрує високопродуктивний блокчейн Sui.

«Sui стане першим блокчейном на базі мови програмування Move, що підтримує USDC і Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP)», — зазначили представники компанії.

Під час запиту переказу CCTP спалює зазначену користувачем суму в USDC у вихідній мережі та випускає для його гаманця аналогічну кількість монет у блокчейні призначення.

Незабаром розробники застосунків на Sui зможуть «створювати кросчейн-потоки безпосередньо з Arbitrum, Base, Ethereum, Solana та інших мереж».

«З додаванням нативного USDC з’явиться можливість писати додатки на Sui з використанням найбільшого в галузі регульованого стейблкоїна, забезпеченого доларом», — зазначили представники компанії.

Ledger і Exodus створять агрегатор обміну криптовалют

Виробник апаратних гаманців Ledger і провайдер технології зберігання цифрових активів Exodus домовилися про створення агрегатора свопів під назвою XO Swap. Про це повідомляє The Block.

Функцію інтегрують у додаток Ledger Live. Вона полегшить підключення до сторонніх бірж через API, даючи змогу здійснювати обмін «тисяч криптовалютних пар» всередині апаратних гаманців.

«Інтеграція ставить на перше місце контроль і безпеку користувачів, що вигідно відрізняє її від CEX», — йдеться в пресрелізі.

Спочатку сервіс запустять для десктопів. Мобільна версія очікується пізніше.

США, Індонезія та Туреччина очолили рейтинг країн за рівнем інтересу до RWA

На США, Індонезію і Туреччину загалом припадає 32,95% усього трафіку, присвяченого тематиці токенізованих активів реального світу (RWA). Про це свідчать дані звіту експертів платформи CoinGecko.

Частка США становить 14,82%, Індонезії — 10,09%, Туреччини — 8,04%. До п’ятірки також увійшли Індія (6,34%) і Велика Британія (5,56%). При цьому на топ-20 аналізованих країн припадає загалом 81,8% світового трафіку на тему RWA.

На американському ринку лідирує протокол Ondo Finance, на нього, згідно зі звітом, припадає майже половина всього рівня інтересу. США також очолили рейтинг у розрізі протоколів. Так, зокрема, на цю країну припадає майже третина глобальної уваги до таких проєктів, як Goldfinch і Mapple.

Найбільше в рейтингу країн із Південно-Східної Азії та Океанії (вісім), а також із Європи (сім). Далі йде Північна Америка (дві). З таких регіонів, як Близький Схід, Африка і Південна Америка, до рейтингу потрапили тільки по одній країні.

Курс криптовалют до долара

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Mini Mi и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами