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18 вересня 2024, 12:25

Microsoft та BlackRock створять фонд на $30 млрд. Кошти підуть на розвиток штучного інтелекту

Microsoft й BlackRock оголосили про створення фонду на суму понад $30 млрд для інвестування в інфраструктуру штучного інтелекту, зокрема в будівництво центрів обробки даних та енергетичних проєктів. Про це пише Reuters.

Microsoft й BlackRock оголосили про створення фонду на суму понад $30 млрд для інвестування в інфраструктуру штучного інтелекту, зокрема в будівництво центрів обробки даних та енергетичних проєктів.

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Ініціатива повинна підтримати розвиток перспективних AI-моделей, які потребують значних обчислювальних ресурсів та високого рівня енергоспоживання.

Оскільки моделі штучного інтелекту, особливо ті, що використовуються для глибокого навчання та масштабної обробки даних, вимагають тисячі обчислювальних чипів для досягнення необхідної потужності, попит на спеціалізовані центри даних різко зростає. Фонд, що має назву Global AI Infrastructure Investment Partnership, спрямований на зміцнення ланцюгів постачання штучного інтелекту й забезпечення стабільних джерел енергії.

У партнерстві з Microsoft і BlackRock також бере участь інвестиційна компанія MGX, що має підтримку з Абу-Дабі, яка стане генеральним партнером фонду. Nvidia, компанія з виробництва AI-чипів, надасть експертну підтримку.

Очікується, що загальний обсяг інвестицій, враховуючи боргове фінансування, досягне до $100 млрд з основним акцентом на США та країнах-партнерах.

Джерело: Мінфін
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