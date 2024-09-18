У середу на готівковому ринку курс долара у покупці додав 3 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.
Курс валют на 18 вересня: долар та євро в банках подорожчали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,80 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,54 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,71−41,81, євро — 46,42−46,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,12−46,12 грн/євро.
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