Курс валют на 18 вересня: долар та євро в банках подорожчали

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,33−41,80 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,54 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,71−41,81, євро — 46,42−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,12−46,12 грн/євро.