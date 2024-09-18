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18 вересня 2024, 10:07

Henley & Partners: Китай випередив США за зростанням кількості ультрабагатих

Число центимільйонерів, тобто людей, які мають активи понад $100 млн, за останні десять років збільшилося на 54% — до 29 350 осіб, випливає з дослідження Centi-Millionaire Report 2024, опублікованого консалтинговою компанією Henley & Partners у партнерстві з New World Wealth.

Число центимільйонерів, тобто людей, які мають активи понад $100 млн, за останні десять років збільшилося на 54% — до 29 350 осіб, випливає з дослідження Centi-Millionaire Report 2024, опублікованого консалтинговою компанією Henley & Partners у партнерстві з New World Wealth.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЦентимільйонерів побільшало«За цей час Сполучені Штати та Китай пережили те, що можна назвати бумом центимільйонерів, значно випередивши своїх європейських колег», — пишуть автори доповіді.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Центимільйонерів побільшало

«За цей час Сполучені Штати та Китай пережили те, що можна назвати бумом центимільйонерів, значно випередивши своїх європейських колег», — пишуть автори доповіді.

Найбільш вражаючим було зростання ультрабагатих людей у Китаї, де за останні десять років кількість центимільйонерів збільшилася на 108%, що перевершило навіть вражаючі показники США, чиї лави супербагатих за той же період зросли на 81%.

У Європі, навпаки, зростання числа центимільйонерів було досить стриманим і становило лише 26% за останнє десятиліття.

На думку гендиректора Henley & Partners Юрга Штеффена, скромні показники в Європі можна пояснити повільним зростанням основних ринків, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

На невеликих європейських ринках — у Монако, Мальті, Чорногорії та Польщі — спостерігається динамічне зростання числа центимільйонерів — на 75% і більше.

«Географія проживання ультрабагатих людей змінюється. У міру зростання та міграції цієї елітної групи її вплив на світову економіку, політику та суспільство, ймовірно, буде глибоким та масштабним», — вважає Штеффен.

Відповідно до звіту, третина всіх центимільйонерів проживає в 50 ключових містах світу, причому в топі міст, як і раніше, лідирує США: перше місце дісталося Нью-Йорку, друге — Бей-Ерії (регіон у Каліфорнії, який включає міста Сан-Франциско, Окленд та Сан -Хосе, і прилеглі до них райони навколо затоки Сан-Франциско).

Водночас як зазначає Штеффен, саме громадяни США стали найчисленнішою категорією клієнтів його компанії у 2024 році: кількість запитів на інвестиційну міграцію від американців збільшилась уп'ятеро.

«Ми є свідками дивовижного феномена. З одного боку, США залишаються головним центром світового добробуту, на частку якого припадає понад 30% світового багатства, або $67 трлн. З іншого боку, ми спостерігаємо безпрецедентний сплеск кількості заможних американців, які шукають альтернативні варіанти проживання та громадянства», — зазначив він.

На думку авторів дослідження, майбутні тенденції зростання та міграції центимільйонерів багато в чому залежатимуть від майбутніх президентських виборів у США, де очікуються різкі зміни у фіскальній, монетарній, економічній та соціальній політиці.

Результати виборів можуть призвести до того, що Північна Америка перестане бути настільки привабливою, оскільки центимільйонери прагнутимуть країн, які забезпечують велику економічну та політичну безпеку, йдеться у доповіді.

Нагадаємо

У червні 2024 року консалтингова компанія Henley & Partners випустила дослідження, присвячене міграції мільйонерів, в якому вона спрогнозувала рекордний відтік мільйонерів із Британії та Китаю цього року.

За розрахунками компанії, у 2024 році з Китаю можуть виїхати 15,2 тисяч мільйонерів, з Великобританії — 9,5 тисяч, з Індії — 4,3 тисяч, Південної Кореї — 1,2 тисяч. Це пов'язано з високими податками, політичною нестабільністю та економічними показниками у країнах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
zevs1
zevs1
18 вересня 2024, 11:48
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Больше всего милионеров почему-то тянет в Монако так как это безналоговоя юрисдикция, в Монако самая большая концентрация милионеров на квадратный метр.
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