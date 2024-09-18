Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 637 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 вересня 2024, 8:20
Втрати ворога за 17 вересня: 1 130 російських окупантів, 6 танків та 25 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 637010 (+1130) осіб,
- танків — 8691 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 17080 (+3) од,
- артилерійських систем — 18154 (+25) од,
- РСЗВ — 1188 (+0) од,
- засоби ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15354 (+25),
- крилаті ракети — 2592 (+0),
- кораблі — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24784 (+45) од,
- спеціальна техніка — 3109 (+18)
Джерело: Мінфін
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