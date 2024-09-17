До закриття міжбанку курс долара впав на 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро впало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
17 вересня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 17 вересня: євро на міжбанку подешевшало на 5 копійок
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Відкриття 17 вересня
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Закриття 17 вересня
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Зміни
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41,48/41,50
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41,47/41,49
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1/1
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46,14/46,15
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46,09/46,10
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5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,75 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,70−41,80, євро — 46,40−46,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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