Національний банк України знайшов порушення у діяльності 8 фінансових компаній і застосував до них заходи впливу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
17 вересня 2024, 19:31
НБУ знайшов порушення у діяльності 8 фінкомпаній
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Заходи впливу застосовано до:
- ТОВ «Гроші 247»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінвей»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Прогресивні фінанси»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Сварог фінанс»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Фінуніверсал»;
- ТОВ «Фінансова компанія Інвест-кредо»;
- ТОВ «Статускапітал»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Такелау».
Зазначається, що дані фінансові компанії вчасно не подали до Нацбанку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, складений аудиторами.
Фінустанови повинні усунути порушення до 17 жовтня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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