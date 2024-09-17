Мінфін залучив 13,8 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 17 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,83 млрд грн в еквіваленті, що на 6,48 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,31 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,37 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,63%);

5,09 млрд грн під 15,60% з погашенням 5 червня 2026 року (минулого тижня ставка була також 15,60%);

5,25 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була також 16,60%);

1,06 млрд грн під 16,90% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,90%).

В іноземній валюті:

23 млн євро під 3,22% з погашенням 4 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 3,24%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.