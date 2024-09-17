Міністерство фінансів 17 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,83 млрд грн в еквіваленті, що на 6,48 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,31 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
17 вересня 2024, 16:45
Мінфін залучив 13,8 мільярда від продажу облігацій
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1,37 млрд грн під 14,65% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,63%);
- 5,09 млрд грн під 15,60% з погашенням 5 червня 2026 року (минулого тижня ставка була також 15,60%);
- 5,25 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була також 16,60%);
- 1,06 млрд грн під 16,90% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,90%).
В іноземній валюті:
- 23 млн євро під 3,22% з погашенням 4 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 3,24%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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