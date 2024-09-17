Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6490 «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
17 вересня 2024, 18:32
Рада ухвалила закон про перезавантаження митниці
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Прийняття урядового законопроєкту у другому читанні та в цілому підтримали 260 народних депутатів.
Він нагадав, що ухвалення цього закону було зобов'язанням України за програмами співпраці з МВФ, Світовим банком та США.
«Але найголовніше — це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет», — додав Железняк.
Законопроєкт передбачає
- перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;
- прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;
- політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;
- переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;
- половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;
- підвищення зарплат на рівні закону.
Джерело: Мінфін
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