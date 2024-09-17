Рада ухвалила закон про перезавантаження митниці

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 6490 «Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Прийняття урядового законопроєкту у другому читанні та в цілому підтримали 260 народних депутатів.

Він нагадав, що ухвалення цього закону було зобов'язанням України за програмами співпраці з МВФ, Світовим банком та США.

«Але найголовніше — це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет», — додав Железняк.

Законопроєкт передбачає