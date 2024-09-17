Міграційна політика ЄС: прогнози юристів компанії Eudoc для українців на найближчі роки

Збереження тимчасового захисту, але з умовами. Тимчасовий захист для українців може бути продовжений, але з поступовим переходом до суворішого контролю над легальним статусом. Юристи вказують на ймовірність введення нових вимог, таких як обов’язкове підтвердження зайнятості чи участь у програмах інтеграції для продовження перебування в ЄС.

Зміни у доступі до ринку праці. Очікується, що доступ українців до ринку праці в ЄС може стати жорсткішим через економічні виклики у самих країнах Євросоюзу. Деякі країни можуть запровадити обмеження на певні професії або введення квот, щоб захистити місцевий ринок від перенасичення. Проте висококваліфіковані спеціалісти залишаться у пріоритеті для багатьох країн.

Посилення вимог до отримання постійного проживання. Прогнози юристів свідчать, що деякі країни ЄС можуть посилити вимоги для отримання постійного проживання або громадянства.

Фокус на міграції сімейного типу та інвесторах. Окремі країни можуть надати перевагу мігрантам із сімейними зв’язками в ЄС або інвесторам, які готові вкладати кошти у розвиток місцевої економіки. Для цих категорій передбачаються спеціальні спрощені програми міграції.