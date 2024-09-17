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17 вересня 2024, 18:10

Міграційна політика ЄС: прогнози юристів компанії Eudoc для українців на найближчі роки

Міграційна політика ЄС щодо українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії значно змінилася, надаючи нашим громадянам ширші можливості для тимчасового захисту та інтеграції в європейське суспільство. Однак, прогнози на майбутнє від юристів компанії Eudoc свідчать про нові виклики та перспективи, які можуть очікувати українців у найближчі роки.

Міграційна політика ЄС: прогнози Eudoc

  1. Збереження тимчасового захисту, але з умовами. Тимчасовий захист для українців може бути продовжений, але з поступовим переходом до суворішого контролю над легальним статусом. Юристи вказують на ймовірність введення нових вимог, таких як обов’язкове підтвердження зайнятості чи участь у програмах інтеграції для продовження перебування в ЄС.

  2. Зміни у доступі до ринку праці. Очікується, що доступ українців до ринку праці в ЄС може стати жорсткішим через економічні виклики у самих країнах Євросоюзу. Деякі країни можуть запровадити обмеження на певні професії або введення квот, щоб захистити місцевий ринок від перенасичення. Проте висококваліфіковані спеціалісти залишаться у пріоритеті для багатьох країн.

  3. Посилення вимог до отримання постійного проживання. Прогнози юристів свідчать, що деякі країни ЄС можуть посилити вимоги для отримання постійного проживання або громадянства.

  4. Фокус на міграції сімейного типу та інвесторах. Окремі країни можуть надати перевагу мігрантам із сімейними зв’язками в ЄС або інвесторам, які готові вкладати кошти у розвиток місцевої економіки. Для цих категорій передбачаються спеціальні спрощені програми міграції.

  5. Довгострокові програми інтеграції. Багато держав-членів ЄС вже розпочали розробку довгострокових програм, які спрямовані на інтеграцію біженців. Програми включають вивчення мови, доступ до освіти для дітей та професійні курси для дорослих. Ці ініціативи продовжуватимуть розвиватися, але юристи зазначають, що їх доступність може залежати від фінансової ситуації в окремих країнах.

Юристи радять українцям уважно слідкувати за законодавчими змінами в ЄС та бути готовими до адаптації. Для тих, хто потребує професійної підтримки та актуальної інформації щодо свого статусу або планів на майбутнє в ЄС, рекомендується звернутися за консультацією до фахівців. Зокрема отримати детальні поради можна через індивідуальну консультацію з юристами компанії на сайті https://eudoc.com.ua/.

Джерело: Мінфін
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