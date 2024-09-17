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17 вересня 2024, 14:56

Microsoft викупить свої акції на $60 млрд та збільшить дивіденди на 10%

Microsoft планує викупити свої акції на суму $60 млрд та збільшити квартальні дивіденди на 10%. Про це пише Bloomberg.

Microsoft планує викупити свої акції на суму $60 млрд та збільшити квартальні дивіденди на 10%.

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Збільшення виплат пов'язують з ШІ

Компанія заявила, що акціонери з 21 листопада отримають квартальні дивіденди у розмірі 83 центів на акцію, порівняно з поточними 75 центами.

Видання зазначає, що Microsoft, яка є другою за вартістю компанією у світі, в останні кілька років отримувала вигоду з розвитку штучного інтелекту.

Виробник програмного забезпечення забезпечив свою лінійку продуктів технологією ШІ від партнера OpenAI та доповнив новими інструментами свої бізнес-додатки, такі як Teams, Word та Outlook. Раніше Microsoft випустила нову низку інструментів ШІ.

Акції зросли майже на 2% на тлі новини. Від початку року папери додали 16%.

Джерело: Google

Фінансові дані компанії

За даними Bloomberg, станом на 30 червня у Microsoft було $75,5 млрд готівки та еквівалентів. Вільний грошовий потік у четвертому фінансовому кварталі становив $23,3 млрд, повідомила компанія у липні, «збільшившись на 18% порівняно з минулим роком, що відображає вищі капітальні витрати на підтримку наших хмарних та ШІ-пропозицій».

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Джерело: Мінфін
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