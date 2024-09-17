Бум ШІ сприяє несподіваному відродженню газової енергетики США

Енергетичні компанії в США планують нове виробництво електроенергії на природному газі найшвидшими темпами за останні роки. Про це повідомляє Bloomberg.

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Таким чином енергетичні компанії намагаються задовольнити різке зростання попиту на енергію з боку енергоємних центрів обробки даних для систем штучного інтелекту (ШІ), виробничих потужностей і електромобілів.

За даними Sierra Club, лише за перші шість місяців цього року компанії оголосили про плани побудувати більше нових газових потужностей у США, ніж за весь 2020 рік.

І якщо друга половина виглядає схожою на першу, 2024 рік стане рекордним за оголошеними планами будівництва нової генерації електроенергії з газу принаймні з 2017 року, коли ця екологічна група почала відстежувати дані.

Загалом, за оцінками аналітичної компанії Yes Energy, понад 200 газових установок перебувають на різних стадіях розробки в США, їх планують запустити до 2032 року, загальною потужністю близько 86 гігаватів. За підрахунками Enverus, їх загальна потужність буде навіть більшою — понад 100 гігаватів, що достатньо для живлення близько 80 млн будинків.

Попит на газ дивує деяких експертів

Попит на газ, який у 2016 році витіснив вугілля як головне джерело електроенергії у США, здивував деяких експертів, які не так давно прогнозували, що ера шаленого зростання внутрішнього попиту на паливо може скоро закінчитися.

«Кілька років тому очікувалося, що сонячна та вітрова енергія зможе задовольнити наші додаткові потреби в генерації», — сказав Джед Дорсхаймер, керівник сектору енергетики та сталого розвитку інвестиційного банку William Blair.

За оновленими оцінками William Blair, газ забезпечить 60% нової генерації у США.