У серпні населення більше зберігало гроші у валюті — НБУ

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті , за оперативними даними, у серпні зріс на 0,8% до 1 147,057 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

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Зростання обсягу вкладів

З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 6,4% із 1 078,346 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у серпні зросли на 0,6% до 750,852 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,3% до 396,205 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у серпні скоротились на 0,7% до 1 370,375 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб збереглась на рівні 8,5%, для фізосіб знизилась на 0,1 в.п. до 10,6%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,9%, для населення — 1,1%.

Нагадаємо

За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.

За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.

У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.