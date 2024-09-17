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17 вересня 2024, 12:38

Долар упав на тлі очікувань агресивнішого зниження ставки ФРС

У вівторок азіатські валюти зміцнилися, а японська єна наблизилася до піку 2024 року, тоді як долар впав на тлі очікувань, що зростають, агресивнішого зниження ставки ФРС цього тижня. Про це пише investing.com.

У вівторок азіатські валюти зміцнилися, а японська єна наблизилася до піку 2024 року, тоді як долар впав на тлі очікувань, що зростають, агресивнішого зниження ставки ФРС цього тижня.

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Індекс долара та ф'ючерс на DXY впали приблизно на 0,1% під час азіатських торгів, продовживши втрати попередньої сесії.

Долар знизився на тлі очікувань того, що ФРС скоротить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів за підсумками засідання в середу. Також очікується, що центральний банк знизить вартість кредитування на 100 б.п. до кінця року.

Трейдери оцінюють можливість зниження ставки на 50 б.п. у 68%, а ймовірність зниження на 25 б.п. — У 32%, згідно з інструментом CME Fedwatch.

Зниження ставок зменшує привабливість долара і змушує трейдерів шукати більш високу прибутковість на ризикованіших ринках, таких як Азія. Такий сценарій зазвичай є сприятливим для регіональних валют.

При цьому зростання азіатських валют стримує побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї.

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Джерело: Мінфін
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