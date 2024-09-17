У вівторок азіатські валюти зміцнилися, а японська єна наблизилася до піку 2024 року, тоді як долар впав на тлі очікувань, що зростають, агресивнішого зниження ставки ФРС цього тижня. Про це пише investing.com.
Долар упав на тлі очікувань агресивнішого зниження ставки ФРС
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Індекс долара та ф'ючерс на DXY впали приблизно на 0,1% під час азіатських торгів, продовживши втрати попередньої сесії.
Долар знизився на тлі очікувань того, що ФРС скоротить відсоткові ставки на 50 базисних пунктів за підсумками засідання в середу. Також очікується, що центральний банк знизить вартість кредитування на 100 б.п. до кінця року.
Трейдери оцінюють можливість зниження ставки на 50 б.п. у 68%, а ймовірність зниження на 25 б.п. — У 32%, згідно з інструментом CME Fedwatch.
Зниження ставок зменшує привабливість долара і змушує трейдерів шукати більш високу прибутковість на ризикованіших ринках, таких як Азія. Такий сценарій зазвичай є сприятливим для регіональних валют.
При цьому зростання азіатських валют стримує побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї.
Долучайтеся до multi валюта. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту.
Коментарі