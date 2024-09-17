Власник Facebook та Instagram, компанія Meta, повідомила, що забороняє низку державних російських медіа. Про це повідомляє Reuters.
17 вересня 2024, 11:25
Meta заборонила державні російські ЗМІ
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Компанія забороняє RT, «россия сегодня» та інші російські державні медіа-мережі на своїх платформах, стверджуючи, що ці ЗМІ використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.
Раніше Meta лише обмежувала російські видання, наприклад блоквала рекламу та зменшувала охоплення аудиторії.
Окрім Facebook, додатки Meta включають Instagram, WhatsApp і Threads.
Таке рішення компанія ухвалила після того, як російські ЗМІ звинуватили у втручанні у виборчий процес.
Джерело: Мінфін
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