Meta заборонила державні російські ЗМІ

Власник Facebook та Instagram, компанія Meta, повідомила, що забороняє низку державних російських медіа. Про це повідомляє Reuters.

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Компанія забороняє RT, «россия сегодня» та інші російські державні медіа-мережі на своїх платформах, стверджуючи, що ці ЗМІ використовували оманливу тактику для здійснення прихованих операцій впливу в Інтернеті.

Раніше Meta лише обмежувала російські видання, наприклад блоквала рекламу та зменшувала охоплення аудиторії.

Окрім Facebook, додатки Meta включають Instagram, WhatsApp і Threads.

Таке рішення компанія ухвалила після того, як російські ЗМІ звинуватили у втручанні у виборчий процес.