Курс валют на 17 вересня: в банках долар підскочив на 15 копійок, євро — на 25 копійок

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 4 копійки у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,75 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,66−41,85, євро — 46,35−46,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,48−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,14−46,15 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.