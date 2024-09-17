Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 635 880 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 вересня 2024, 8:34
Втрати ворога за 16 вересня: 1 020 російських окупантів, 2 танки та 66 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 635880 (+1020) осіб,
- танків — 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 17077 (+6) од,
- артилерійських систем — 18129 (+6) од,
- РСЗВ — 1188 (+1) од,
- засоби ППО — 947 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15329 (+66),
- крилаті ракети — 2592 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка — 3091 (+1)
Джерело: Мінфін
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