НБУ покарав сервіс мікрокредитів за введення в оману позичальників

Національний банк України оштрафував ТОВ «ФК «Технофінанс» на максимально можливу суму 35,55 тис. грн за порушення законодавства у сфері надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Нацбанк виявив, що компанія не дотримувалась законодавства в частині поширення на ринку фінансових послуг інформації, що вводить в оману, а саме несправедливо відображала обсяг і зміст повноважень та прав надавача фінансових послуг, яких вона не має.

Зокрема, фінкомпанія вводила в оману бюро кредитних історій щодо мети здійснення запиту та потенційних клієнтів (споживачів) щодо наявності у ФК «Технофінанс» повноважень для отримання від них згоди на доступ до їх кредитної історії в межах здійснення оцінки кредитної надійності.

Окрім штрафу, Нацбанк застосував до компанії письмове застереження та зобов'язав її усунути виявлене порушення.

ТОВ «ФК «Технофінанс» зареєстроване у Дніпрі у 2020 році.